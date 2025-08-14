Milan, oggi è il giorno di Athekame: i dettagli dell’arrivo

Nella giornata di oggi, il nuovo acquisto del Milan Athekame è arrivato in Italia per svolgere tutte le pratiche e firmare il contratto

Il viaggio di Athekame verso il mondo Milan è finalmente approdato alla sua tappa finale. Atterrato questa mattina a Linate, il nuovo acquisto rossonero ha cominciato la classica trafila che ogni calciatore affronta prima di poter indossare ufficialmente la maglia del club. Dopo il saluto ai tifosi presenti in aeroporto, il giocatore si è diretto verso la clinica designata per le visite mediche di rito. Una fase fondamentale, non solo per certificare le condizioni fisiche, ma anche per permettere allo staff medico di raccogliere dati utili alla programmazione atletica della stagione. Successivamente, Athekame sosterrà l’idoneità sportiva, ultimo passaggio burocratico prima di poter procedere con la firma del contratto.

Inizia l’avventura

L’attesa in Casa Milan è alta, segno di una trattativa seguita con attenzione sin dai primi contatti. Il club lo accoglie come rinforzo di prospettiva, ma con l’idea che possa già offrire un contributo concreto a Massimiliano Allegri. Caratteristiche fisiche importanti, duttilità tattica e margini di crescita concreti lo rendono un profilo interessante in chiave presente e futuro. Se tutto procederà senza intoppi, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità e Athekame potrà unirsi ai nuovi compagni per le sedute di allenamento in programma. Un nuovo capitolo della sua carriera sta per cominciare, con il rossonero cucito addosso.