Milan, oggi le decisioni sulle uscite

Uscite calde in casa Milan: Musah-Atalanta in forse, Chukwueze al Fulham e il rebus in attacco con il possibile scambio Gimenez-Dovbyk.

Tutte le operazioni in uscita del Milan erano state messe in standby per dare priorità alla partita di ieri contro il Lecce, ma nella giornata di oggi sono attese novità importanti, visto che il mercato è ormai agli sgoccioli.

Le possibili cessioni

Il primo nodo riguarda Yunus Musah: l’offerta dell’Atalanta da 25 milioni è stata accettata dal Milan, ma ad oggi il centrocampista è considerato importante nello scacchiere di Allegri. Con l’infortunio di Jashari, infatti, la sua cessione rischierebbe di lasciare la squadra corta a centrocampo. Per questo, se dovesse partire, i rossoneri dovrebbero prima avere pronto un sostituto.

Per quanto riguarda Chukwueze, il nigeriano dovrebbe invece trasferirsi al Fulham, come anticipato nei giorni scorsi. Con l’arrivo di Nkunku il Milan può permettersi di rinunciare a lui: la convocazione per Lecce era soprattutto legata alla mancanza di alternative in attacco. Anche la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth non dovrebbe essere in dubbio, il terzino spagnolo non è nemmeno stato convocato per la sfida di ieri, segno che ormai il trasferimento è ai dettagli.

La situazione più delicata resta però quella dell’attacco, con il possibile scambio Gimenez–Dovbyk. Bisogna ancora capire la volontà del giocatore e quella della Roma, ma il Ds Tare ha deciso ieri di portare allo scoperto la trattativa, segnale di una fiducia non totale nei confronti dell’attaccante messicano. Vedremo come andrà a finire.