Milan, caccia al difensore: i nomi in lista

Il Milan cerca un difensore centrale: Akanji il primo obiettivo, ma in lista anche Foyth e Joe Gomez. Le ultime novità dal mercato rossonero.

Il Milan proverà a prendere un difensore centrale in questi ultimissimi giorni di mercato. Lo ha confermato ieri sera nel pre-partita il Ds Tare, sottolineando come con il cambio di modulo sia importante aggiungere in rosa un altro centrale, meglio se in grado di unire qualità ed esperienza.

Il nome principale è quello di Manuel Akanji del Manchester City: per il cartellino non dovrebbero esserci difficoltà, l’accordo si potrebbe raggiungere intorno ai 16 milioni. Più complesso invece l’aspetto dell’ingaggio, molto alto, per cui non c’è ancora un’intesa. A complicare le cose c’è anche l’inserimento deciso del Tottenham, club che può soddisfare meglio le richieste economiche del giocatore.

Le alternative

Tra le possibili alternative spuntano l’argentino Juan Foyth, classe 1998 del Villarreal, e l’ultimo nome emerso secondo Di Marzio sarebbe Joe Gomez del Liverpool, centrale inglese classe 1997 che può ricoprire anche il ruolo di terzino.

Vedremo chi la spunterà: la sensazione è che il Milan farà il possibile per prendere Akanji, ma senza andare oltre certi limiti, così da avere il tempo di virare su queste alternative o su altri nomi a sorpresa.