Milan, non solo Hojlund e Athekame: arrivano altri due colpi!

Il rush finale del calciomercato del Milan potrebbe portare in dote diverse novità e anche qualche grossa sorpresa: ecco le ultime news

Con il calciomercato che sta entrando nella sua fase più calda e concitata, il Milan sta accelerando su diversi fronti importanti. Per quanto riguarda il nuovo terzino destro, i rossoneri stanno stringendo per lo svizzero classe 2004 Athekame dello Young Boys. La trattativa è arrivata al punto di svolta, con il Milan che punta a chiudere già nelle prossime ore sulla base di 10,5 milioni di euro.

Lavori in corso anche per l’attaccante da regalare ad Allegri. Il mister sogna sempre Vlahovic, ma in questo momento Tare sta spingendo forte per Hojlund in uscita dal Manchester United, che intanto ha aperto all’ipotesi di prestito. Un affare da circa 40 milioni di euro complessivi. I rossoneri però devono ancora convincere pienamente il giocatore, che preferirebbe rimanere allo United. Occhio però, perché oltre ad Athekame e Hojlund il Milan ora pensa serissimamente anche ad altri due colpi di calciomercato decisamente importanti.

Altri due oltre Athekame e Hojlund: le ultime news sugli obiettivi di calciomercato del Milan

Con la super cessione di Thiaw al Newcastle da ben 42 milioni di euro, adesso il Diavolo deve assolutamente puntare anche su un nuovo centrale di difesa titolare. L’idea di Allegri sarebbe quella di puntare su un profilo giovane e italiano, già pronto per la Serie A ma con ancora ampissimi margini di crescita. A tal proposito, i due nomi in cima alla lista di mercato del Milan sono sempre quelli di Leoni del Parma (almeno 35 milioni di euro) e Comuzzo della Fiorentina (più di 30 milioni). Ma non solo.

Sul taccuino di Tare ci sono infatti anche delle alternative di lusso ai due gioielli azzurri. Il primo, non italiano ma che conosce benissimo la Serie A, è Koni De Winter del Genoa, nel mirino anche dell’Inter. Si è fatto poi anche il nome di Okoli, 24enne italiano del Leicester. Sempre in Inghilterra poi ci sarebbero altri nomi attenzionati dal Milan. Da Chalobah, Renato Veiga e Disasi del Chelsea fino al vecchio pallino Kiwior dell’Arsenal e all’ex Fiorentina Milenkovic, ora al Nottingham Forest. Da questa cerchia dovrebbe venire fuori il nome del nuovo difensore centrale titolare del Milan, quello che dovrà prendere il posto di Thiaw, con un occhio particolare a Leoni e Comuzzo su tutti. Oltre a questo colpo, però, come detto potrebbe arrivarne anche un secondo.

Il secondo colpo di mercato nel mirino del Milan

Come sottolineato anche da Tuttopsort infatti, se Allegri continuerà a puntare anche sulla difesa a tre, allora potrebbe sbarcare a Milano anche un altro difensore centrale negli ultimi giorni di calciomercato. In questo caso si punterebbe più su un usato sicuro, un uomo di qualità ed esperienza, pronto ad essere buttato immediatamente nella mischia. A tal proposito, il nome accostato al Milan è quello del 32enne svizzero-albanese Berat Djimsiti dell’Atalanta. Un giocatore che piace sia a Tare che ad Allegri, affidabilissimo e super rodato in Serie A e anche a livello europeo e che è abituato a giocare appunto con la difesa a tre. Occhio dunque al possibile doppio colpo di mercato del Milan in difesa dopo l’addio a Malick Thiaw.