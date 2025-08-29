Milan, c’è l’offerta dalla Turchia per Bennacer
Milan, c’è l’offerta dalla Turchia per Bennacer

Edoardo Benedetti
Milano
29 Agosto, 14:03
Ismael Bennacer, centrocampista Milan
Offerta del Trabzonspor per Ismael Bennacer: il centrocampista algerino valuta il futuro, il Milan punta a monetizzare dalla sua cessione.

Ismael Bennacer è uno di quei giocatori in uscita dal Milan ma che sta ancora prendendo tempo per decidere sul proprio futuro. Il centrocampista algerino è fuori rosa e fuori dal progetto da giugno, ma non è ancora riuscito a trovare una nuova squadra.

Trabzonspor su Bennacer: il Milan aspetta

La notizia dell’ultima ora riguarda un’offerta del Trabzonspor recapitata al Milan per Bennacer, che sta ancora valutando cosa fare. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato più volte al Marsiglia, club in cui ha giocato in prestito nell’ultima parte della scorsa stagione, e anche ad alcune società di Serie A come Juventus e Bologna. Ora resta da capire quale sarà la decisione del giocatore e soprattutto del Milan, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e punta a cederlo a titolo definitivo piuttosto che in prestito.

