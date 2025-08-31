Milan, c’è la prima offerta al Liverpool per Joe Gomez

Dopo il no di Manuel Akanji (definitivamente sfumato), il Milan ha deciso di puntare forte su Joe Gomez del Liverpool per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero presentato la prima offerta ufficiale al club inglese per il centrale classe 1997.
Le mosse di Liverpool e Milan
Ora si attende la risposta dei Reds, che potrebbero valutare la cessione di Gomez qualora riuscissero a chiudere l’operazione per Marc Guehi, individuato come possibile sostituto. Il centrale inglese nel frattempo avrebbe aperto al possibile trasferimento in rossonero, dopo tanti anni al Liverpool sarebbe pronto per una nuova avventura in Italia.
Il Milan resta quindi in attesa: con il mercato agli sgoccioli servirà un accordo rapido per non restare scoperti in difesa. Sullo sfondo rimane la pista Juan Foyth del Villarreal come alternativa.