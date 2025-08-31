Milan, c’è la prima offerta al Liverpool per Joe Gomez

Riccardo Focolari Milano

Dopo il no di Manuel Akanji (definitivamente sfumato), il Milan ha deciso di puntare forte su Joe Gomez del Liverpool per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero presentato la prima offerta ufficiale al club inglese per il centrale classe 1997. Le mosse di Liverpool e Milan