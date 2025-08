Milan, occhi della Premier League su Musah: il club interessato

Nuovi sondaggi dall'Inghilterra per Yunus Musah. Il centrocampista del Milan rimane in uscita per questa sessione di calciomercato

Yunus Musah potrebbe presto lasciare il Milan dopo gli interessamenti ricevuti. Il Nottingham Forest è pronto a fare sul serio per il centrocampista statunitense, inserendolo tra le priorità del proprio mercato estivo. Il club inglese ha intensificato i contatti nelle ultime ore e non è escluso che possa presentare un’offerta già nei prossimi giorni. Musah, arrivato dal Valencia, ha vissuto una stagioni altalenanti con la maglia rossonera. Pur avendo messo in mostra buone qualità e duttilità tattica, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso nello scacchiere dei rossoneri. Il Nottingham Forest vede in Musah un elemento perfetto per rinforzare il centrocampo con energia, corsa e verticalità, caratteristiche molto apprezzate in Premier League.

La possibile trattativa

L’interesse verso il classe 2002 non è nuovo, ma stavolta la sensazione è che si possa davvero passare ai fatti, con una proposta concreta sul tavolo. Il Milan, infatti, non considera Musah incedibile, ma non vuole neanche intavolare un’operazione per la cessione dell’ex Valencia per meno di 20 milioni di euro. La trattativa è in fase iniziale, ma può decollare rapidamente nei prossimi giorni. In caso di cessione, il Diavolo potrebbe reinvestire parte dell’incasso per rinforzare il reparto, magari con un profilo più esperto o più adatto al sistema di Allegri. La Premier chiama, e lo statunitense potrebbe rispondere.