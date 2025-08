Milan, l’andamento di Camarda nelle prime settimane a Lecce

Come stanno andando i primi impegni di Francesco Camarda, in prestito dal Milan al Lecce per la stagione 2025/2026

Il prestito a Lecce sarà il primo vero banco di prova concreto e Francesco Camarda ha deciso di trasformarlo in una reale possibilità fin da subito. Appena 17 anni, e già 5 gol in 3 amichevoli con la maglia giallorossi. Numeri che non passano inosservati, anche se è solo precampionato, soprattutto a Milanello, dove il suo nome resta cerchiato in rosso per il futuro prossimo. Il talento c’è, la fame pure. E il salento sembra il posto giusto per farlo esplodere definitivamente. Il giovane attaccante italiano, reduce da una stagione a cavallo fra il Milan Futuro e la prima squadra, ha iniziato la sua avventura in Puglia con la stessa naturalezza con cui segna da anni.

L’evoluzione di Camarda

Letale sotto porta, Camarda si sta integrando rapidamente con il gruppo di Di Francesco e mette in mostra una maturità che sorprende per la sua età. Contro avversari di varie categorie differenti, ha già lasciato il segno. Movimenti intelligenti, freddezza in area e una tecnica che continua a crescere giorno dopo giorno. Il Lecce lo coccola, il Milan lo segue: l’operazione prestito inizia nel migliore dei modi. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrebbe essere la stagione della sua consacrazione tra i grandi e una speranza anche per il futuro della Nazionale.