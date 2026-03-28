Milan, occasioni in scadenza: c’è Robertson per la fascia sinistra

Il Milan guarda al mercato degli svincolati: da Goretzka a Robertson, possibili rinforzi di esperienza per Allegri per la prossima stagione

Vista la qualificazione alla Champions League ormai abbastanza in cassaforte per il Milan, ci aspettiamo un mercato di giugno di alto profilo. In vista della prossima stagione occorre rinforzare la rosa senza fare rivoluzioni, ma con acquisti mirati che possano far fare il salto di qualità. Servono titolari, non scommesse.

In questo senso potrebbero tornare utili anche profili più esperti e alcune occasioni potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati. Andando ad analizzare la lista dei giocatori che a giugno si libereranno a zero, ce ne sono parecchi che potrebbero fare al caso del Milan.

Già da un paio di mesi si fa il nome di Leon Goretzka, che sarebbe un rinforzo perfetto per il centrocampo del Milan: ha 31 anni, ha già vinto tanto col Bayern Monaco ed è un profilo di calibro internazionale. A livello di caratteristiche, è una mezzala di quelle che piacciono ad Allegri, forte fisicamente e con buone capacità d’inserimento. Il Milan c’è, ma il discorso è rimandato più avanti: c’è tanta concorrenza, staremo a vedere cosa succederà.

Robertson, il perfetto erede di Theo

Ma ora vogliamo approfondire un altro profilo che potrebbe fare al caso del Milan: stiamo parlando di Andrew Robertson del Liverpool. Terzino sinistro scozzese, 32 anni, anche lui si libererà a zero a giugno.

Non nascondiamoci dietro ad un dito: il Milan ha salutato Theo Hernandez l’estate scorsa ma non lo ha ancora degnamente sostituito. Senza nulla togliere a Davide Bartesaghi ovviamente: sta facendo una stagione sorprendente. A soli 20 anni si è conquistato il posto da titolare sul campo, nonostante partisse indietro nelle gerarchie, mettendosi in mostra con prestazioni sempre più convincenti.

La delusione, invece, è stata Pervis Estupinan, arrivato in estate per essere il successore di Theo. Nonostante il gol nel derby, la sua stagione fin qui non è stata all’altezza. Ed è anche per questo che pensiamo che la dirigenza rossonera interverrà per sistemare la fascia sinistra.

Al di là dei discorsi tra difesa a tre o a quattro, serve un esterno sinistro capace di fare sia il quarto di difesa che il quinto di centrocampo. E in questo senso il nome di Robertson potrebbe essere molto interessante.

Ancora nulla di concreto, sia chiaro, ma se il Milan vuole approfittare degli svincolati per rinforzare la rosa, allora quello di Robertson è senza dubbio uno dei nomi più appetibili.

Quasi dieci anni al Liverpool per lui, con anche una Champions League vinta da protagonista. Arrivato ai Reds nel 2017, ha collezionato 262 presenze con 10 gol. Attualmente non è più un titolarissimo: Arne Slot gli preferisce spesso il giovane Kerkez ed è anche per questo che è dato per partente a parametro zero a fine stagione.

Robertson, sia per caratteristiche che per esperienza, sarebbe perfetto per il Milan di Allegri. Aggiungiamo anche che il suo stipendio netto, seppur alto, potrebbe essere alla portata del club rossonero: attualmente percepisce circa 5,4 milioni netti, siamo al limite ma comunque dentro il tetto ingaggi previsto.

Staremo a vedere a fine stagione o già nelle prossime settimane se questa opportunità potrà trasformarsi in una vera trattativa di mercato.