Milan, l’obiettivo Darwin Núñez va in Arabia: le cifre dell’affare

Il futuro di Darwin Núñez non sarà al Milan. Nella notta è stato trovato l'accordo totale con il Liverpool per la cessione a cifre importanti

Nel calcio odierno, i sogni europei spesso si infrangono contro l’oro dell’Arabia Saudita. È il caso di Darwin Núñez, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool, accostato con forza al Milan nelle scorse settimane ma destinato ora a un futuro ben lontano da San Siro. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, infatti, è arrivata la svolta: accordo tra i Reds e l’Al-Hilal per circa 65 milioni di euro, bonus compresi. Una trattativa in cui si sono accontentate anche le richieste economiche dell’attaccante, ritenute fuori portata per qualsiasi club italiano, Milan compreso. I rossoneri avevano sondato il terreno, ma si sono trovati di fronte a cifre non sostenibili né sul piano dell’ingaggio né su quello del cartellino. L’Al-Hilal, invece, non ha avuto problemi ad assecondare le richieste del suo entourage.

Destinazione Arabia Saudita

Il club saudita, allenato da Simone Inzaghi, ha accettato le condizioni salariali dell’uruguaiano, convincendolo così a scegliere la Saudi Pro League. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma ufficiale sul contratto, che dovrebbe renderlo uno dei giocatori più pagati del campionato arabo. Per il Milan si chiude dunque una pista suggestiva ma mai realmente percorribile fino in fondo. La dirigenza rossonera continuerà la ricerca di un attaccante con un profilo più sostenibile sul piano economico. Intanto, Núñez si prepara a cambiare continente e vita, lasciando l’Europa a soli 26 anni. Una scelta che farà discutere, ma che conferma ancora una volta il potere crescente del calcio saudita sul mercato internazionale.