Milan, Vlahovic ma non solo: “Altro colpaccio a fine mercato!”

Dusan Vlahovic rimane il sogno di calciomercato di Allegri per l'attacco del Milan, ma a fine mercato potrebbero esserci anche altre sorprese

Con Athekame e Jashari in arrivo, il Milan sta per piazzare due colpi di calciomercato fondamentali per completare la rosa a disposizione di Allegri. Il giovane svizzero classe 2004 Athekame colmerà la casella del terzino destro, mentre Jashari rappresenterà finalmente il grande colpo per il centrocampo rossonero. Due tasselli importantissimi, ma non certo gli ultimi che arriveranno da questo mercato estivo per il Milan.

Allegri infatti ha bisogno anche di un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez e il preferito rimane Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus. In questo caso, la strategia del Milan è quella di aspettare gli ultimi giorni di calciomercato per strappare sia alla Juve che allo stesso Vlahovic condizioni economiche migliori.

Come è infatti ben noto, negli ultimi giorni di mercato ci sono ghiotte occasioni da poter cogliere al volo ( per maggiori info chiedere a Galliani). E Vlahovic sarà sicuramente una di queste. Non solo lui però. Anzi, sempre in ottica Milan, attenzione anche a un altro grande nome che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato.

Non solo Vlahovic: l’occasione Milan di fine calciomercato

A parlare di questa importante suggestione è stato il noto giornalista di fede rossonera Alessandro Jacobone, che sul proprio profilo di X ha rivelato: “Come accennato nel caso di Dusan Vlahovic, è fondamentale prestare attenzione all’ultimo periodo di calciomercato, quando la maggior parte delle operazioni sarà ormai conclusa e gli esuberi rappresenteranno un problema per chi li avrà in rosa, ma anche un’opportunità per chi dovrà completare la squadra. Se i rossoneri dovessero riuscire a cedere con successo Okafor e Chukwueze, con Federico Chiesa ancora disponibile sul mercato, si potrebbe configurare un’occasione per i rossoneri alla ricerca di un esterno polivalente (dx e sx)/seconda punta da inserire in rosa. Ramadani ha già le idee chiare a riguardo”. Attenzione dunque anche a Chiesa, che Allegri conosce molto bene e che potrebbe rappresentare un’altra grande occasione di fine mercato per il Milan.