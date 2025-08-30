Milan, previsto nuovo tentativo per Rabiot

Il Milan valuta un nuovo assalto a Rabiot: contatti riattivati con la madre-agente, incerto il futuro di Musah.

In queste ultime ore di mercato il Milan sarà attivissimo per completare la rosa, con diverse operazioni ancora da chiudere sia in entrata che in uscita. Una delle piste da monitorare in entrata è quella per Adrien Rabiot che si sta riaprendo in queste ore.

Il punto sul centrocampo

Non è ancora chiaro il futuro di Yunus Musah, che ieri ha giocato tutta la partita ma per il quale esiste già un accordo con l’Atalanta per una cessione intorno ai 25 milioni. Il Milan sta valutando il da farsi, anche alla luce dell’infortunio di Jashari che lo terrà fuori almeno due mesi.

Per questo motivo è previsto un nuovo tentativo per Adrien Rabiot, pupillo di Allegri e attualmente in rotta con il Marsiglia. La situazione tra il centrocampista e il club francese non è ancora del tutto definita, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il Milan avrebbe già riattivato i contatti con la madre-agente del giocatore, discutendo anche delle commissioni. Resta ora da capire se i rossoneri decideranno di aprire una trattativa vera e propria con l’OM.