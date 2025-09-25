Milan, spunta un nuovo nome per il post Maignan
Milan, spunta un nuovo nome per il post Maignan

Stefania Palminteri
Milano
25 Settembre, 11:47
Mike Maignan
Situazione rinnovo Maignan in stallo: il Milan valuta già i possibili sostituti. In pole Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari.

Quella legata a Mike Maignan resta una delle situazioni più particolari in casa rossonera. È il capitano e portiere titolare inamovibile del Milan, ma il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e per ora non ci sono movimenti sul rinnovo. Una vera e propria contraddizione perché da una parte allenatore, staff e compagni contano su di lui per una grande stagione, dall’altra in società sembrano già pensare a un futuro senza il francese. Nel calcio nulla è certo fino alle firme, ma al momento appare più probabile che Maignan possa iniziare a guardarsi intorno in vista della scadenza e cercare un’altra sistemazione.

I possibili sostituti: Suzuki e Caprile

Ad oggi i nomi in lista sono due e giocano entrambi in Serie A. Il primo è Zion Suzuki del Parma, già sondato in estate: portiere giapponese classe 2002, considerato un colpo anche in prospettiva, ma valutato dai crociati circa 25 milioni. Negli ultimi giorni è spuntata però un’altra idea: Elia Caprile del Cagliari, classe 2001, protagonista di un avvio di campionato eccellente. Profilo più economico rispetto a Suzuki ma già molto affidabile tra i pali, il giocatore interessa già a diverse squadre tra cui anche l’Inter, è una situazione da tenere d’occhio.
Staremo a vedere come si evolverà la vicenda Maignan e, in caso di addio, chi sarà scelto dal Milan per raccoglierne l’erdità.

