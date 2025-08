Milan, nuovo nome per la fascia destra: chi è l’alternativa a Doué

In casa Milan si pensa a un altro profilo come possibile rinforzo in difesa. La dirigenza rossonera ha individuato l'alternativa a Doué

Il casting per il nuovo terzino destro del Milan continua, e spunta un nome nuovo sul taccuino della dirigenza rossonera. Se Guela Doué resta un profilo gradito, i rossoneri stanno valutando alternative più accessibili e, magari, meno esposte alla concorrenza. Uno dei nomi che ha guadagnato terreno nelle ultime ore è quello di Zachary Athekame, laterale svizzero di origini nigeriane in forza allo Young Boys. Classe 2004, è un profilo in netta crescita che si è messo in mostra anche con la Svizzera Under 21. Dotato di grande corsa, buona tecnica e capacità di proporsi in fase offensiva, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio elvetico. Il Milan lo segue da vicino e avrebbe già avviato i primi contatti con lo Young Boys per sondare la fattibilità dell’operazione.

La strategia del Milan

L’idea è quella di anticipare la concorrenza e bloccare il giocatore prima che esploda definitivamente in campo e sul mercato. Il prezzo non è ancora definito, ma si tratta di un’operazione che potrebbe rientrare nei parametri economici rossoneri. Athekame rappresenterebbe un innesto giovane, futuribile e potenzialmente pronto a crescere sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri. Il Milan resta vigile e potrebbe affondare il colpo in concreto nei prossimi giorni. La fascia destra è ancora un cantiere aperto, ma i piani iniziano a delinearsi giorno dopo giorno.