Milan, il nuovo nome sul taccuino di Tare per l’attacco

Il Milan valuta anche Arnaud Kalimuendo per l’attacco: è una delle alternative se sfuma Vlahovic. Tare tiene d’occhio più profili.

Altro giro, altra corsa: ogni giorno spuntano nuove indiscrezioni sui nomi che il Milan sta sondando sul mercato per rinforzare l’attacco. Se per il centrocampo si parla praticamente solo di Jashari, per il reparto offensivo emergono di continuo nuovi profili. L’ultimo, in questo senso, sarebbe Arnaud Kalimuendo del Rennes, con Dusan Vlahovic che però continua a restare sullo sfondo.

Kalimuendo, il profilo del giocatore

Kalimuendo è un classe 2002 cresciuto nelle giovanili del PSG, ma da tre anni ormai veste la maglia del Rennes. Nella scorsa stagione ha notevolmente alzato il proprio rendimento, segnando 17 gol in 33 partite di Ligue 1, praticamente la somma delle due annate precedenti con lo stesso club (10 reti la seconda, 7 la prima).

Un giocatore probabilmente pronto al salto in una grande squadra, anche se la sensazione è che il Milan lo stia valutando come uno dei tanti piani B su cui puntare nel caso non si riuscisse ad arrivare a Vlahovic. La dirigenza rossonera continuerà a inseguire fino all’ultimo un profilo di maggiore spessore, ma Kalimuendo resta comunque un nome interessante, da tenere in considerazione. Da segnalare anche l’interesse di Villareal e Brentford per il giocatore.