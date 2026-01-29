Milan, chi sarà l’MVP di gennaio? Ecco i candidati

Il Milan ha annunciato i candidati per il titolo di MVP di gennaio: Maignan, Rabiot, Modric e Fullkrug. Tutti meritano, ma c'è un favorito.

Direttamente dal sito ufficiale del Milan sono stati presentati i quattro candidati per il titolo di MVP del mese di gennaio. Con le partite del mese ormai concluse, è il momento per i tifosi di scegliere chi, secondo loro, è stato il più decisivo in questo periodo.

I giocatori tra cui votare sono Mike Maignan, Adrien Rabiot, Luka Modric e Niclas Fullkrug. Le gare prese in considerazione vanno dalla trasferta di Cagliari del 2 gennaio fino a quella di Roma di domenica 25.

Quattro nomi, un solo vincitore

Ognuno dei candidati ha almeno una motivazione valida per essere votato. Il nuovo acquisto Fullkrug, arrivato proprio ad inizio gennaio, ha il merito di aver deciso la gara contro il Lecce entrando dalla panchina. Rabiot è stato il protagonista assoluto della sfida contro il Como, vinta quasi da solo grazie a una doppietta e ad un rigore conquistato, oltre a diverse altre prestazioni solide.

Poi c’è l’eterno Modric, sempre indispensabile per geometrie, personalità e continuità davanti alla difesa, prezioso anche in fase di non possesso. E infine, ovviamente, il capitano, Maignan, probabilmente l’eroe del Milan dell’ultimo periodo. In ogni risultato utile ottenuto di recente c’è il suo zampino, con prestazioni incredibili sia a Como che a Roma. Se dovessimo azzardare un pronostico per questa votazione interna, il favorito sarebbe proprio lui.

In caso di vittoria, Maignan salirebbe già a quota due titoli di MVP del mese (l’altro a novembre), ulteriore segnale di un giocatore pienamente ritrovato.