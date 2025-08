Milan, Di Marzio è sicuro: Nunez obiettivo numero uno per l’attacco

Il Milan punta forte su Darwin Nunez: sarebbe lui la prima scelta per l’attacco. Serve un grande investimento per aggiudicarsi l'uruguaiano.

È Gianluca Di Marzio a riportare la notizia secondo cui il primo grande obiettivo del Milan per l’attacco sarebbe Darwin Nunez del Liverpool. È lui il profilo ritenuto più adatto per diventare il nuovo numero 9 del Milan, che ci proverà seriamente.

Il profilo ideale per la 9 del Milan

Darwin Nunez, uruguaiano classe ’99, è quel giocatore che corrisponde all’identikit tracciato da Tare e Allegri. Il giocatore era stato seguito anche dal Napoli, che poi ha deciso di virare su Lucca, soprattutto per via dei costi elevatissimi dell’operazione: sia quelli richiesti dal Liverpool per il cartellino, sia quelli legati all’ingaggio del giocatore.

Il Liverpool lo acquistò per 75 milioni più 25 di bonus dal Benfica nella stagione 2022/2023, e adesso non sembra intenzionato a lasciarlo partire per meno di 60 milioni. Quanto all’ingaggio, il giocatore percepisce circa 4,5 milioni netti a stagione. Insomma, già citando queste cifre, l’operazione non si preannuncia semplice.

Il Milan, però, se vorrà davvero migliorare la propria rosa, dovrà fare sacrifici importanti. E Nunez potrebbe rappresentare quell’investimento giusto per fare il salto di qualità. Il giocatore, infatti, non ha dato il meglio di sé finora al Liverpool, né in termini di gol segnati né di rendimento, ed è alla ricerca di una nuova sfida per tornare ad essere la macchina da gol ammirata al Benfica nella stagione 2021/2022.

Il Milan farà un tentativo. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni.