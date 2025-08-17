Milan, novità sulla trattativa per Hojlund: la volontà del danese

Emergono ulteriori sviluppi riguardo all'affare fra il Milan e il Manchester United per l'attaccante danese Rasmus Hojlund

La notizia arriva da La Gazzetta dello Sport: Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, ha aperto al trasferimento al Milan ma con una condizione precisa. Vuole garanzie sul futuro e pretende che l’operazione non si trasformi nell’ennesimo prestito senza prospettive. Il danese non intende ritrovarsi tra un anno punto e a capo, con le valigie pronte e il destino appeso alle decisioni di altri. L’ex Atalanta vuole un progetto chiaro, definito, con la possibilità concreta di restare a Milano per lungo tempo. Il nodo è la formula. Hojlund non accetta un prestito secco e guarda con interesse solo a un trasferimento definitivo o a un prestito con riscatto fissato a condizioni favorevoli. Una clausola da 40 milioni sarebbe considerata eccessiva: la sua richiesta è abbassare quella soglia.

Il punto

Il Milan sa di avere di fronte un’opportunità interessante ma deve capire fin dove spingersi. Il club rossonero non vuole ripetere errori passati, con giocatori arrivati a cifre esagerate e poi faticosamente inseriti nel progetto. La trattativa non è semplice perché lo United non vuole svendere un attaccante giovane e di valore. Servirà mediazione e tempo, ma la volontà del calciatore è chiara: Milano è la sua priorità. Adesso tocca al Milan decidere se trasformare questa apertura in un affondo concreto. Perché le occasioni sul mercato passano in fretta, e Hojlund aspetta risposte vere.