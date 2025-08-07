Milan, le novità sul recupero di Pulisic: cosa filtra sulle condizioni

Da Milanello arrivano gli aggiornamento sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic, colpito duramente nell'incontro fra Milan e Liverpool

Il precampionato del Milan prosegue tra rotazioni, esperimenti tattici e acciacchi fisici da monitorare con attenzione. Tra i giocatori che preoccupano maggiormente lo staff medico c’è Christian Pulisic, ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. L’americano aveva rimediato un duro colpo durante l’amichevole contro il Liverpool a Hong Kong, e da allora non è più tornato al 100%. I dolori persistono e le sue condizioni non sono ancora ottimali, tanto che la sua presenza nel doppio impegno del weekend resta in forte dubbio. I rossoneri affronteranno sabato il Leeds a Dublino e domenica il Chelsea a Londra, ma è possibile che l’americano venga risparmiato per precauzione. L’attaccante sta proseguendo le terapie quotidiane e lavora a parte per recuperare pienamente.

Le mosse di Allegri

La sua volontà è quella di esserci, soprattutto per riprendere il ritmo gara, ma lo staff del Milan non vuole correre rischi inutili a meno di due settimane dal via ufficiale della stagione. La partenza della squadra per l’Inghilterra è prevista per domani pomeriggio, ma non è ancora certo se Pulisic sarà a bordo. La decisione verrà presa in extremis, dopo un nuovo consulto medico. Nel frattempo, Allegri valuta le alternative in quel ruolo, considerando anche l’impiego di Chukwueze o Okafor dal primo minuto. L’obiettivo è chiaro: evitare ricadute e avere Pulisic al top per il debutto stagionale contro il Bari.