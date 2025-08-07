Milan, i piani su Musah potrebbero cambiare: la situazione

Novità importanti riguardo al futuro di Yunus Musah al Milan. Il centrocampista statunitense è tornato al centro delle discussioni

Il Milan continua a essere protagonista su più tavoli in questa intensa finestra di mercato. Tra le valutazioni sul reparto offensivo e le riflessioni a centrocampo, i prossimi giorni si preannunciano cruciali per delineare i contorni definitivi della squadra. Uno dei dossier più caldi resta quello legato a Yunus Musah, che sotto la gestione Allegri sta mostrando una crescita costante. Il centrocampista, pur corteggiato a tratti dal Napoli, non è mai stato al centro di un reale assalto da parte del club partenopeo. Le sue recenti prestazioni, però, stanno convincendo sempre di più la dirigenza, così come lo staff tecnico. Musah appare più consapevole, più incisivo, e la sensazione è che possa avere un ruolo importante nel progetto del livornese.

L’idea del club

Da ipotesi di addio, la sua permanenza è ora una possibilità concreta e fortemente valutata. Il club non è intenzionato a svendere un profilo in crescita. La soglia minima resta fissata ben oltre i 25 milioni. Solo un’offerta significativa potrebbe far vacillare l’equilibrio, ma al momento la priorità sembra essere la continuità. Musah rappresenta un investimento già fatto, e il Milan non ha intenzione di bruciare un patrimonio del genere. E mentre gli occhi sono puntati sui grandi nomi, la chiave potrebbe essere la valorizzazione delle risorse già presenti.