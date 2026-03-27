Milan, non solo Goretzka: occhi anche su Bernardo Silva

Il Milan guarda al mercato estivo: Bernardo Silva tra le possibili occasioni a parametro zero. Analisi dei profili nel mirino rossonero.

Non solo Leon Goretzka tra gli obiettivi del Milan per l’estate. C’è un altro giocatore che, come il tedesco, si libererà a giugno a parametro zero e rappresenta una ghiotta occasione di mercato: Bernardo Silva, che a fine stagione saluterà il Manchester City.

Il club rossonero, in vista della prossima stagione, starebbe cercando profili di livello internazionale in grado di far fare il salto di qualità, come hanno dimostrato gli acquisti di Luka Modric e Adrien Rabiot l’estate scorsa. All’interno di una rosa giovane servono anche giocatori più esperti, abituati a vincere, che oltre alla qualità in campo abbiano anche la capacità di trasmettere la loro mentalità alla squadra. È qui che il Milan deve lavorare: servono almeno altri tre giocatori di questo tipo, uno per reparto, per rendere la squadra fin da subito più competitiva. Goretzka ormai è un obiettivo dichiarato del club rossonero. C’è la concorrenza di mezza Europa, è vero, ma per profilo è esattamente quello che serve al Milan.

Il focus su Bernardo Silva

Aggiungiamo anche il nome di Bernardo Silva perché anche lui è in scadenza ed è un giocatore di altissimo livello. Forse per caratteristiche è meno adatto di Goretzka ad inserirsi nello scacchiere attuale del Milan, ma resta comunque un profilo da tenere in considerazione, perché si sa: la dirigenza rossonera è spesso attenta alle occasioni di mercato e questa lo è senza dubbio.

Bernardo Silva ha 31 anni, quindi ha ancora nelle gambe qualche stagione ad alti livelli. Dal punto di vista tecnico è uno che può parlare la stessa lingua di Modric e aggiungere diverse soluzioni alla fase offensiva del Milan. Può giocare sia da esterno d’attacco a destra, da cui ama rientrare sul suo sinistro per venire a giocare dentro al campo, che a centrocampo. Ultimamente Pep Guardiola lo ha utilizzato come mezzala offensiva, quasi da trequartista. Gioca al Manchester City da quasi dieci anni e ha vinto tutto con i Citizens: dal 2017 ad oggi ha collezionato 296 presenze e 45 gol.

Come nel caso di Goretzka, anche lui fa gola a diversi club: in agguato ci sono anche squadre arabe pronte a offrirgli un ingaggio monstre, ma occhio pure alla Juventus, che come il Milan è alla finestra.

L’ingaggio attuale è comunque parecchio alto, siamo intorno ai 10 milioni netti: per il momento fuori portata per il monte ingaggi del Milan. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi a fine stagione.

Nel frattempo il Milan studia la situazione: ci sono diversi giocatori di livello in scadenza di contratto. Come abbiamo già detto il primo nome è Goretzka, poi c’è Bernardo Silva, che stuzzica ma non è ancora una pista troppo concreta. A giugno 2026, inoltre, andranno in scadenza anche vecchie conoscenze della Serie A come Antonio Rudiger e Franck Kessié, oppure altri profili di calibro internazionale come Casemiro, Andrew Robertson e Ibrahima Konaté.

Per il momento lasciamo da parte Dusan Vlahovic, visto che in questi giorni sembra più che probabile il suo rinnovo con la Juventus.