Milan, le top news di giornata: ultime su Leao, Gimenez e Goretzka

Le ultime sul Milan tra ripresa degli allenamenti, infortuni e mercato: gestione di chi è rimasto a Milano e l'obiettivo per giugno Goretzka.

È fissata per domani la ripresa degli allenamenti a Milanello per i rossoneri che non sono partiti con le rispettive nazionali. Sono in pochi, effettivamente, quelli rimasti a Milano: tra questi tre sono infortunati, Gabbia, Loftus-Cheek e Leao, mentre altri due sono rispettivamente secondo e terzo portiere, Terracciano e Torriani. I non convocati invece sono Ricci, Fofana, Fullkrug, Nkunku e Gimenez.

Durante la sosta: tra recuperi e gestione

Durante questo periodo bisognerà cercare di tenere alta la condizione dei giocatori rimasti alla base e allo stesso tempo recuperare qualche infortunato. Loftus-Cheek dovrebbe riprendere gradualmente ad allenarsi utilizzando una protezione per la mandibola, recentemente fratturata e operata. Su Leao, come riportato stamattina dal Corriere della Sera, filtra ottimismo sul suo possibile recupero per la sfida contro il Napoli in programma al rientro dalla sosta, il 6 aprile. Per una infiammazione come la sua, il fatto di stare fermo un po’ può solo aiutarlo.

Incerto invece il rientro di Gabbia: il giocatore attende ancora il via libera medico per poter riprendere l’attività in seguito all’operazione per l’ernia inguinale.

Poi c’è Gimenez, ormai ristabilito dopo il lungo stop, ma sarà importante fargli ritrovare il ritmo partita.

Come anticipato dallo stesso mister Allegri nella conferenza pre partita di venerdì, c’è la possibilità di organizzare anche un’amichevole durante questa sosta, pensata soprattutto per uno come Gimenez che non gioca da tanto. Visto che i rossoneri sono attualmente pochi, a partire da domani verranno sicuramente aggregati diversi giovani della Primavera e del Milan Futuro per far parte degli allenamenti e dell’eventuale amichevole.

Mercato: Goretzka primo nome concreto per giugno

Intanto si parla anche di mercato: in questo momento sappiamo che il Milan ha intenzione di mettere a segno diversi colpi nel mercato estivo. Alcuni di questi dovranno essere per forza profili di grande spessore internazionale ed esperienza. Aver preso l’anno scorso giocatori come Modric o Rabiot ha già fatto capire quanto questo tipo di innesti servano all’interno di una squadra.

Il primo nome in questo senso, per ora, è quello di Leon Goretzka, in scadenza dal Bayern Monaco a giugno. Se ne è iniziato a parlare anche in Germania: in particolare Christian Falk, giornalista della Bild, ha indicato il Milan in pole insieme all’Arsenal per il centrocampista tedesco, con l’Inter che rimane sullo sfondo ma comunque interessata. Vedremo come andrà a finire la vicenda.