Milan, dalla Francia spunta un nuovo nome per il post-Theo

Il Milan segue Melvin Bard del Nizza come possibile erede di Theo Hernandez: Tare interessato, ci sarebbe già l'ok di Allegri.

Il Milan e il direttore sportivo Igli Tare continuano la ricerca di un terzino sinistro da aggiungere alla rosa come sostituto di Theo Hernandez. Dopo il clamoroso mancato arrivo di Archie Brown, dalla Francia, in particolare da Foot Mercato, arriva un’indiscrezione secondo la quale i rossoneri sarebbero interessati a Melvin Bard, laterale sinistro classe 2000 in forza al Nizza.