Milan, il nome nuovo per la difesa è Dragusin: il punto

Dragusin torna nei radar del Milan: il difensore del Tottenham può diventare un’opportunità di mercato in prestito per rinforzare la difesa.

Il calciomercato di riparazione del Milan, al momento, non è particolarmente attivo. Il club rossonero, dopo aver messo a segno l’operazione Fullkrug e aver quasi completato il rinnovo di Maignan, ha di fatto coperto quelle che erano le priorità. In questo momento la dirigenza è semplicemente attenta alle possibili occasioni che, come spesso accade, emergono negli ultimissimi giorni di mercato.

Sia Allegri che Tare sono stati chiari nelle recenti uscite sul tema: se il giocatore in questione non aggiunge nulla alla rosa e deve essere preso solo tanto per farlo, allora meglio restare così. È questa la linea che il Milan ha intenzione di seguire.

Un’occasione per gli ultimi giorni di mercato

C’è però un nome che, nonostante sia reduce da un brutto infortunio al crociato, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante se recuperato al meglio. Si tratta di Radu Dragusin, 23 anni, difensore centrale attualmente al Tottenham. Un profilo già conosciuto nel calcio italiano, dove in passato si è messo in luce con la maglia del Genoa mostrando ottime qualità, prima di essere frenato dalla sfortuna poco dopo il passaggio in Premier League.

Ora Dragusin è rientrato, ma non sta trovando molto spazio. Il Milan potrebbe valutare un’operazione in prestito con l’obiettivo di ridargli minutaggio e, perché no, qualcosa in più rispetto al semplice ruolo di tappabuchi. In quest’ottica, l’operazione potrebbe anche trasformarsi in un colpo in prospettiva per la prossima stagione.

Per il momento non ci sono passi concreti: il centrale rumeno sarebbe stato proposto al club rossonero, che resta in fase di valutazione.