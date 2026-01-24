Milan, Allegri presenta la sfida contro la Roma: la conferenza

Allegri risponde alle domande dei giornalisti sui vari temi intorno alla gara contro la Roma allo stadio Olimpico

A Milanello, nel corso della settimana, Gerry Cardinale ha fatto visita alla squadra. Che tipo di energia ha portato?

“La visita della dirigenza è stata molto gradita da tutti. Si tratta di un periodo cruciale della stagione, in cui lottiamo per entrare in Champions League. È stato un incontro molto piacevole e siamo davvero soddisfatti. Dobbiamo concentrarci solo sul nostro gioco e sul risultato; domani abbiamo una partita interessante da disputare. Affronteremo una squadra che sta competendo con noi per un posto tra le prime quattro. Gasperini sta svolgendo un eccellente lavoro, la Roma ora è una squadra che riflette il suo allenatore: è aggressiva, eccellente in entrambe le fasi di gioco, ed è la migliore difesa del campionato. Dobbiamo essere molto bravi, considerando che ci aspetta un ambiente stimolante; dovremo giocare una partita molto tecnica. “

L’infermeria:

“Riguardo all’infermeria, oggi effettueremo l’ultimo allenamento e faremo una valutazione. Saelemaekers ieri stava decisamente meglio, oggi deciderò se schierarlo nell’undici titolare o meno. Gimenez sarà senza dubbio un’ottima risorsa per la parte finale della stagione. Leao ha ancora un piccolo problema, ma sarà comunque a disposizione. Siamo pronti per affrontare questa partita, lunga, interessante e coinvolgente. “

Sulla Roma:

“La Roma non rappresenta una sorpresa; sapevo che, con Gasperini, avremmo lottato per la Champions. Ci sono quattro squadre in corsa per tre posti, e l’Inter ha un trend da 90 punti. Speriamo che le squadre europee procedano avanti nei loro tornei così avremo cinque posti disponibili per la Champions, altrimenti una squadra resterà esclusa. “

I problemi di Leao:

“Ha un po’ di infiammazione nell’adduttore/pube. È un dolore minimo, un po’ scomodo, lo sa bene lui. Abbiamo quattro attaccanti per due ruoli, e ho l’opzione di sostituire i giocatori con quelli freschi: gli ultimi trenta minuti saranno cruciali. Sul suo impegno? Ha mostrato dei miglioramenti, ma deve continuare a crescere. Il talento non gli manca, deve però trovare maggiore continuità nelle prestazioni. Però è quasi impossibile trovare un calciatore di talento che possa garantire continuità per tutti i novanta minuti. “

Quale sarà la coppia d’attacco per domani? Ti ha convinto Ricci da mezzala?

“Riguardo a Ricci, sono molto soddisfatto del suo sviluppo; è un calciatore molto intelligente. Attualmente, il ruolo di mezzala gli si addice meglio, sa essere verticale e sa anche tirare in porta. In futuro potrebbe diventare un ottimo elemento davanti alla difesa, ma adesso è più adatto per quel ruolo. Per quanto riguarda Leao e Pulisic, non è tanto importante il minutaggio, ma quanto riescono a essere efficaci e concreti. Pavlovic torna dopo il colpo alla testa; vedremo se giocherà domani. “

La Roma è cambiata rispetto all’andata?

“In termini di aggressività no, ma in quanto a riferimenti in attacco sì. Malen è un buon calciatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa sul fronte difensivo. “

Sui gol da corner:

Domenica Gabbia ha avuto tre occasioni significative di colpire di testa, il Genoa ha colpito subito la traversa. . . Prima di tutto, è fondamentale chi calcia e i saltatori sono cruciali; ci sono anche momenti in cui la precisione deve essere maggiore. La Roma, con Cristante e Mancini, rappresenta una minaccia e sarà necessario prestare attenzione. Possiamo ancora migliorare, specialmente quando siamo sotto pressione e dobbiamo far girare la palla.

Altre squadre si stanno muovendo sul mercato, mentre il Milan è attualmente fermo. Secondo te, le mosse di gennaio possono modificare l’assetto del campionato?

“Questa è una domanda a cui possiamo rispondere solo alla fine della stagione. L’acquisto di Fullkrug è stato ottimo e ci ha subito dato un grande supporto. La società sta operando, e io sono soddisfatto della squadra. O miglioriamo la rosa, o rimaniamo così. I giovani acquistati in estate stanno evolvendo. Athekame ha fatto bene al suo ingresso, e Odogu si sta migliorando anche in allenamento. L’importante è mantenere questo approccio nelle partite e avere fiducia nel nostro obiettivo, che, lo ribadisco, è finire tra i primi quattro. È una sfida complicata, ci sono squadre forti con allenatori come Gasperini, Spalletti e Conte che sono quasi sempre tra le migliori. Dobbiamo procedere con attenzione verso la qualificazione in Champions. Il nostro obiettivo principale ora è raggiungere i 50 punti, poi vedremo. “

Su Malen e Dybala:

“Ho avuto il piacere di allenare Paulo, è arrivato alla Juve da giovane. Ha una tecnica straordinaria ed è molto astuto. In Europa League l’altra sera ha eseguito un passaggio che sembra semplice, ma ci è voluto meno di un secondo tra il controllo e il passaggio. Ha delle qualità importanti, non se ne trovano molte in giro. Insieme a Malen, può trarre vantaggi poiché avendo un riferimento in attacco può esprimere il suo talento. “

Le strategie comunicative degli allenatori:

“Per quanto riguarda le conferenze assenti degli altri allenatori, non mi riguarda, sono scelte personali. Per quanto concerne le mie comunicazioni sugli obiettivi, sono molto chiari. L’anno scorso il Milan non è riuscito a qualificarsi per la Champions, mentre quest’anno, per motivi tecnico-economici, bisogna ritornare a farlo. Non è un diritto ma un obiettivo da conquistare passo dopo passo. È cruciale per una grande squadra come il Milan partecipare alla Champions: i fondi provenienti da essa sono essenziali per gestire il mercato e garantire un futuro migliore, rispetto a due anni di assenza. I recenti dati sui fatturati delle principali squadre europee mostrano un divario notevole tra le squadre italiane, inglesi e spagnole. Per forza di cose, una società come il Milan deve puntare a qualificarsi per la Champions. Perché? Perché in Italia il calcio richiede questo, e una parte importante delle entrate proviene dalla Champions. Bisogna procedere con cautela; l’obiettivo è entrare tra le prime quattro e per farlo ci vuole molta energia, quindi è importante mantenere un profilo basso. “