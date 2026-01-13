Milan, nome pesante per il mercato di giugno: ecco chi è

Il Milan è attento alle occasioni di mercato: prese informazioni per Leon Goretzka del Bayern Monaco in scadenza a giugno 2026.

Il Milan in questo mercato di gennaio non è particolarmente attivo, ma nel frattempo porta avanti anche possibili operazioni future. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club rossonero avrebbe avviato i contatti prendendo informazioni con l’entourage di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe ’95 attualmente al Bayern Monaco.

Goretzka è l’osservato speciale

Il fattore interessante che rende un giocatore come Goretzka potenzialmente accessibile è il contratto in scadenza nel giugno 2026 col Bayern, che ancora non l’ha rinnovato. Giustamente il Milan, come del resto anche altri club europei, è molto attento all’evolversi della situazione, perché potrebbe trattarsi di una ghiotta occasione per rinforzare la rosa aggiungendo un profilo di assoluto livello internazionale.

Probabilmente ci stiamo spingendo un po’ troppo in avanti con questo ragionamento, ma qualora il Milan dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, allora servirebbero anche profili di questo tipo in rosa. Il problema, come spesso capita per operazioni simili, è il costo dell’ingaggio: Goretzka al Bayern percepisce quasi 10 milioni netti a stagione, una cifra nettamente al di sopra del tetto ingaggi del Milan, che si aggira sui 6,5-7 milioni.

Tetto che probabilmente verrà alzato leggermente nei prossimi mesi, ma che comunque non arriverebbe alle richieste del centrocampista tedesco. A questo punto il ragionamento si sposterebbe sul giocatore, che qualora davvero non dovesse rinnovare, valuterebbe la soluzione migliore per sé in base alle offerte a disposizione. E nel caso in cui dovesse muoversi concretamente, il Milan resta una destinazione che conserva sempre un certo appeal.