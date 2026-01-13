Milan, le top news di giornata

Prosegue il lavoro di preparazione dei ragazzi di mister Allegri in vista del match di giovedì sera contro il Como, una partita che si preannuncia importante e nella quale rientreranno diversi titolari rimasti fuori a Firenze.
Rientri e dubbi di formazione
Rivedremo sicuramente dal primo minuto Modric e anche Tomori, che ha scontato la squalifica. Rientreranno poi dall’inizio anche Rabiot, Bartesaghi e probabilmente anche Fofana.
Da capire invece le condizioni di Pavlovic, che ha 9 punti di sutura in testa: già da oggi avremo novità sul suo conto. In attacco potrebbe partire nuovamente dalla panchina Leao, dato che non è al meglio fisicamente. C’è quindi il dubbio tra Nkunku e Fullkrug per il posto in attacco accanto a Pulisic.
Il mercato del Milan è fermo
Nel frattempo va avanti il mercato di gennaio: per ora il Milan è abbastanza fermo e potrebbe anche restare così. Se si creeranno le condizioni si cercherà di prendere un difensore centrale, ma ad oggi nessuno dei nomi circolati è realmente concreto