Milan, il primo nome nella lista di Tare per il mercato di gennaio
Stefania Palminteri
Milano
7 Settembre, 13:42
Igli Tare, ds Milan
Il Milan segue Arnau Martinez per gennaio: il terzino del Girona ha una clausola da 14 milioni e potrebbe diventare un obiettivo concreto.

Il mercato estivo si è chiuso con ben dieci nuovi acquisti per il Milan, ma la dirigenza rossonera continua a guardare avanti e a pianificare i possibili acquisti futuri. Secondo le prime indiscrezioni, il club avrebbe già individuato un profilo interessante per rinforzare la fascia destra in vista della sessione di gennaio.

Arnau Martinez nel mirino

Si tratta di Arnau Martinez, terzino destro del Girona, classe 2003. Il giocatore spagnolo, appena 22enne, potrebbe rappresentare un’occasione interessante anche per via della clausola rescissoria fissata a 14 milioni di euro: una cifra considerata accessibile dal Milan. Martinez era già stato seguito negli ultimi giorni di mercato estivo, ma le priorità erano altre e non c’è stato il tempo di approfondire. A gennaio, però, lo scenario sarà diverso e i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo.

