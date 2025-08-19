Milan, Nocerino: “Ricci è solido, Jashari ha grande qualità”

L'ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Aardon Jashari e Samuele Ricci

Il Milan continua a essere al centro dell’attenzione mediatica non solo per le operazioni di mercato, ma anche per i giovani che compongono la rosa e quelli in arrivo. L’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport, concentrandosi su due nomi emergenti della squadra. Si tratta di Aardon Jashari e Samuele Ricci, giocatori che hanno attirato l’interesse degli addetti ai lavori per le loro qualità e il potenziale futuro. Le osservazioni di Nocerino si inseriscono in un contesto di attenzione particolare verso il settore giovanile. Le parole dell’ex rossonero arrivano in un momento di riflessione per la società, che vuole combinare esperienza e gioventù nel progetto tecnico di Allegri. La crescita di questi giovani potrebbe avere un ruolo decisivo in campionato, segnando un percorso di continuità per il club.

Le parole di Nocerino

“Ricci è uno di quelli che magari sottovaluti un po’ perché non lo ‘vedi’, è molto lineare, non è appariscente ma è solido, umile e serio. E’ molto forte, è stato capitano del Torino. A me piace tanto perché ha personalità, è intenso. Lo reputo un grande acquisto e spero faccia bene anche in ottica Nazionale. Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama”.