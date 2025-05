Milan News – Nuovo allenatore: Baiocchini sgancia la bomba in diretta TV!

Attenzione alle parole del noto esperto di calciomercato di Sky Sport Manuele Baiocchini che, in diretta su Cittaceleste TV, ha parlato anche del futuro della panchina del Milan con l'arrivo di Tare come Direttore Sportivo

Dopo la scelta di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan adesso si concentrerà sulla ricerca del nuovo allenatore al quale affidare il nuovo progetto tecnico rossonero. Una scelta tanto delicata quanto fondamentale, assolutamente da non sbagliare. Gli ultimi flop hanno fatto male e hanno lasciato il segno: ora non c'è più margine d'errore. E la scelta, chiaramente, passerà proprio anche da Tare, che dunque potrebbe far cambiare gli equilibri in tal senso.