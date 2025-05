Milan News – Clamoroso Mediaset, annuncio improvviso: “Può arrivare lui”

Calciomercato sì, ma non solo. Anzi, per quanto riguarda il futuro prossimo del Milan si pensa anche e soprattutto a chi affidare il nuovo progetto rossonero che dovrà partire dalla prossima stagione. Da questo punto vista, le scelte che riguarderanno il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore saranno chiaramente fondamentali. Gran parte del potere decisionale è nelle mani dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani . I vari casting passeranno prevalentemente per lui, che avrà l'ultima parola su ds e allenatore. L'unica certezza, al momento, sembra essere l'addio a Sergio Conceicao che - prescindere da come finirà il cammino in Coppa Italia - pare destinato al divorzio con il Milan al termine di questa stagione. Salvo chiaramente clamorosi - ma improbabili - colpi di scena. Occhio allora a chi potrebbe arrivare sulla panchina del Milan, tema sul quale SportMediaset in queste ore ha svelato alcune importanti novità.

Nuovo allenatore Milan: le ultime news

Da De Zerbi ad Allegri, da Italiano a Conte e Gasperini, finendo con Maurizio Sarri (che è attualmente uno dei nomi più caldi): sono davvero tanti gli allenatori finiti in orbita Milan nelle ultime settimane. Secondo SportMediaset però c'è anche un altro profilo da tenere seriamente in considerazione per la panchina rossonera. Parliamo dell'ex ct azzurro Roberto Mancini, che sarebbe effettivamente tra gli allenatori liberi sulla lista rossonera per la prossima stagione. Essendo un allenatore italiano, di grandissima esperienza anche internazionale e con un pedigree affermato e vincente, Mancini sarebbe dunque tra i tecnici che potrebbero piacere particolarmente al Milan e a Gerry Cardinale. Registriamo dunque questa candidatura proposta da SportMediaset, tornando comunque a sottolineare che in questo momento sta prendendo sempre più quota la pista che porta a Maurizio Sarri.