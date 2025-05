Milan News – Clamoroso Leao, Sportitalia sgancia la bomba: “Risulta che…”

Il Milan è chiamato a concludere degnamente una stagione storta e la finale di Coppa Italia contro il Bologna che è ormai all'orizzonte sarà l'ultima possibilità per riuscirci. La squadra, attualmente guidata da Sergio Conceicao , è dunque concentrata sul campo, come è ovvio che sia. Ma è anche normale, per i vertici del club, guardare avanti e pensare al futuro prossimo della squadra. Bisognerà infatti aprire un ciclo nuovo e di lavoro da fare ce ne sarà tantissimo da qiuesto punto di vista. A maggior ragione sapendo già che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League e che quindi non potrà contare sugli enormi introiti economici derivanti dalla massima competizione europea. Un fattore che inciderà inevitabilmente sulle strategie di calciomercato del Diavolo.

Come spesso vi abbiamo ribadito, la rivoluzione rossonera non passerà solamente da nuovi e importanti colpi in entrata. Ci saranno anche parecchie cessioni, alcune anche decisamente pesanti. O addirittura clamorose, in alcuni casi. Da monitorare con attenzione le situazioni relative a Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi attualmente in scadenza nel 2026. Ma non solo. Occhi puntati infatti pure sul sempre chiacchieratissimo Rafael Leao, per il quale le sirene del calciomercato non smettono mai di squillare. A tal proposito, in queste ultime ore Gianluigi Longari, noto esperto di mercato di Sportitalia, ha riferito alcune news decisamente importanti: ecco tutti i dettagli in merito <<<