Milan, le top news di giornata

News Milan: aggiornamenti su Jashari, Doué, Pubill ed Embolo. Tutte le notizie di giornata dopo l’arrivo ufficiale di Modric in rossonero.

Se ieri è stata la giornata dell’arrivo ufficiale di Luka Modric al Milan, oggi vediamo quali sono le notizie più calde. In casa rossonera, mentre prosegue la preparazione dei ragazzi di mister Allegri in vista della prossima stagione, il tema dominante resta il calciomercato.

Il punto sulle trattative di mercato del Milan

Molti ruoli restano ancora scoperti. Per quanto riguarda il centrocampo, la trattativa che porta a Jashari è ancora in fase di stallo. Il giocatore sta facendo di tutto per vestire la maglia rossonera e continua a dire no ad ogni altra possibile destinazione. Il centrocampista svizzero avrebbe infatti rifiutato Borussia Dortmund, West Ham, Aston Villa e Nottingham Forest, ma al momento è ostaggio del Brugge che resta fermo sulla sua posizione. Vedremo se la trattativa si sbloccherà o se il Milan sarà costretto a virare su altri obiettivi, il piano B è Javi Guerra del Valencia.

Per quanto riguarda i terzini, sia a destra che a sinistra non ci sono ancora trattative concrete, ma i nomi sul tavolo non mancano. Sulla destra Doué è la prima scelta, ma l’offerta da 18 milioni è stata giudicata troppo bassa dallo Strasburgo. Resta da capire se il Milan vorrà rilanciare oppure virare altrove. Intanto su una delle alternative a Doué, Pubill dell’Almeria, si è inserito con decisione il Wolverhampton, che sta cercando di bruciare la concorrenza.

In attacco, invece, servirà ancora un po’ di pazienza. È il reparto che il DS Tare sembra voler costruire con calma, aspettando le occasioni giuste negli ultimi giorni di mercato. Su Vlahovic al momento non ci sono novità: il braccio di ferro tra lui e la Juventus continua. Intanto è emerso un nuovo nome: Donald Embolo, attaccante classe 1997 del Monaco, in scadenza nel 2026. Il Milan sarebbe interessato: chissà se sarà lui il numero 9 su cui i rossoneri decideranno di puntare.