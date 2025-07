Milan, Jashari vuole la cessione: assente ad un evento coi tifosi del Brugge

Che Ardon Jashari voglia trasferirsi al Milan ormai non è più un mistero, e continua a spingere perché il Brugge accetti la proposta rossonera. Nel frattempo, oggi è assente alla giornata organizzata dal club belga con i propri tifosi: in un post pubblicato sui social, il Brugge ha condiviso la lista dei giocatori presenti agli stand per incontrare i fan e firmare autografi. Il nome di Jashari non compare.