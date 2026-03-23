Milan – Leao, Gabbia e Loftus-Cheek: il focus sulle loro condizioni

Il punto dall'infermeria rossonera: Loftus-Cheek, Gabbia e Leao, vediamo chi potrà essere a disposizione per Napoli-Milan.

Siamo entrati nel periodo della sosta per le Nazionali, con il campionato di Serie A che riprenderà sabato 4 aprile. Parlando di Milan, mister Massimiliano Allegri ha concesso qualche giorno di riposo a quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, non partiranno con le rispettive selezioni.

Sono diversi i calciatori della prima squadra che resteranno a Milanello durante questa pausa, periodo nel quale Allegri e il suo staff potranno approfittarne anche per recuperare qualche elemento. È già rientrato Santi Gimenez, che sabato contro il Torino ha trovato i suoi primi minuti dopo quasi cinque mesi di stop: la sosta servirà per riportarlo al meglio della condizione.

Facciamo ora un focus sui tre indisponibili dell’ultima gara, per capire a che punto è il loro recupero in vista del big match contro il Napoli.

Chi recupera e chi no in vista del Napoli

Partiamo da Ruben Loftus-Cheek, reduce dalla frattura dell’osso alveolare e di alcuni denti rimediata contro il Parma lo scorso 22 febbraio. Il giocatore è stato operato e ormai è passato circa un mese. Proprio per questo, dalla ripresa degli allenamenti prevista mercoledì, tornerà a lavorare in gruppo. Lo farà indossando una protezione speciale per la zona colpita, che gli permetterà di tornare a disposizione già per la trasferta di Napoli. Una buona notizia per il Milan, anche perché inizialmente si temeva uno stop più lungo.

Passando a Matteo Gabbia, il centrale italiano è reduce da un’operazione per ernia inguinale ed è fermo da circa un mese. Nel suo caso servirà ancora un po’ di pazienza: sarà decisiva una visita di controllo nei prossimi giorni. In caso di esito positivo, potrà riprendere gradualmente gli allenamenti in gruppo.

Leao alle prese con la pubalgia

Situazione diversa invece per Rafael Leao, il cui stop è più difficile da gestire e il più imprevedibile. Si tratta di un’infiammazione nella zona adduttore-pube che si è riacutizzata la scorsa settimana. Un problema che si trascina praticamente dall’inizio della stagione: lo ha costretto a fermarsi a più riprese e ha inciso anche sulle sue prestazioni.

La sensazione è che per risolverlo completamente servirà lo stop estivo. Nel breve periodo, invece, Leao tornerà a disposizione, ma dovrà convivere con il fastidio, senza essere al 100%.

È evidente che il problema gli ha impedito di scendere in campo contro il Torino, e anche il Portogallo ha preferito lasciarlo a casa. In queste due settimane che portano alla sfida contro il Napoli, verrà valutato giorno per giorno: se ci saranno le condizioni minime, è probabile che venga comunque impiegato in una partita così decisiva.