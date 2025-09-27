FantaMilan – Quinta giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della quinta giornata, chi schierare in Milan-Napoli

Il Milan si appresta ad affrontare il Napoli, big match a San Siro valido per la quinta giornata di Serie A. Vediamo ora tutti i consigliati e gli sconsigliati di giornata in ottica Fantacalcio.

I consigliati

È vero che l’avversario è difficile, ma è anche vero che il Milan è in un buon momento di forma, ci aspettiamo una partita equilibrata, ma alcuni giocatori hanno comunque buone possibilità di lasciare il segno. Partiamo dai due attaccanti: Pulisic e Gimenez sono da schierare. L’americano è semplicemente troppo forte, si mette sempre e comunque, non ha bisogno di essere consigliato più di tanto; il messicano invece si è appena sbloccato, e anche se la difesa del Napoli è solida, bisogna approfittare di questo momento e metterlo in formazione. Per quanto riguarda i centrocampisti, potrebbe essere il momento di Rabiot, sempre uno dei migliori in queste prime partite del Milan, finora gli è mancato solo il gol, magari potrebbe sbloccarsi proprio domani sera. Da mettere anche Modric e Saelemaekers, con la loro qualità sono i più quotati per regalare assist, ma in ogni caso sono giocatori che difficilmente scendono sotto la sufficienza. Consigliato infine anche Nkunku: può essere lui la scommessa di giornata, anche subentrando dalla panchina ha le qualità per fare male alla difesa del Napoli.

Gli sconsigliati

Tra gli sconsigliati di giornata mettiamo Fofana, anche se è un ottimo giocatore ed è pure andato a segno la scorsa giornata, domani potrebbe avere difficoltà a contenere i centrocampisti del Napoli e i loro inserimenti. Dovrà stare molto attento in fase difensiva e potrebbe trascurare la fase offensiva, a centrocampo è quello che convince un po’ meno. In difesa, se guardiamo le ultime prestazioni e la solidità del Milan, si potrebbe dire di schierarli tutti, invece bisogna stare attenti. Contro il Napoli i difensori del Milan potrebbero soffrire di più del solito, e magari rimediare anche qualche ammonizione. Non sono proprio sconsigliati, ma se avete delle alternative migliori prendetele in considerazione. Tra loro i più schierabili rimangono Estupinan per il fattore spinta e Pavlovic per la pericolosità sui calci piazzati.