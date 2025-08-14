Milan, il Napoli molla la pista Musah: ora può restare

Il Napoli si ritira dalla corsa per Musah. Nottingham ancora interessato, ma il centrocampista può restare al Milan per scelta tecnica.

Yunus Musah sembrava, a inizio mercato, uno di quei nomi destinati a partire, ma lo scenario è cambiato e il centrocampista statunitense potrebbe anche restare al Milan. Su di lui c’era da tempo il Napoli, che però ora sembra essersi defilato: il club rossonero chiede circa 30 milioni, mentre i partenopei non vuole andare oltre i 22. Al momento, il Napoli sta sondando altri obiettivi per quel ruolo.

Permanenza sempre più probabile

L’unico club ancora interessato è il Nottingham Forest, che però non si sta muovendo concretamente con un’offerta vicina alla richiesta del Milan. La permanenza di Musah, dunque, è uno scenario possibile per due motivi: oltre alla mancanza di offerte soddisfacenti, il giocatore piace a Massimiliano Allegri, che ne apprezza la duttilità tattica. Inoltre, a centrocampo, dopo il passaggio di Bondo alla Cremonese in prestito, i rossoneri hanno sei elementi: un numero perfetto per un reparto a tre, con tre titolari e tre alternative, considerando che Musah può anche essere impiegato come esterno.