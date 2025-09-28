Milan-Napoli, Di Gennaro: “Il centrocampo la chiave del match”

Antonio Di Gennaro analizza Milan-Napoli: i duelli Modric-Lobotka e Rabiot-McTominay e perché il centrocampo sarà decisivo

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore a DAZN, ha parlato al Corriere dello Sport del big match in programma stasera tra Milan e Napoli. Di Gennaro ha detto la sua sulla sfida di San Siro, soffermandosi sui punti forti, sui duelli individuali e sulle possibili risorse delle due squadre.

I duelli chiave a San Siro

Sul duello Modric–Lobotka:

“In qualsiasi caso non vedremo altro che una regia di grande qualità. Le differenze? Lobotka ha meno capacità di lancio rispetto a Modric, che invece verticalizza con una qualità sopraffina. Lo slovacco preferisce invece giocare più sul corto, e lo fa con grande efficacia“

Sul duello Rabiot–McTominay:

“L’acquisto del francese ha portato il centrocampo del Milan al livello di quello azzurro. Il Napoli, dal canto suo, si porta dietro le certezze dell’anno scorso: spostare lo scozzese sulla sinistra è stata una mossa decisiva“.

La chiave tattica del match:

“Sono due squadre che lavorano in modo da subire pochissimo, ma allo stesso tempo hanno grande qualità ed equilibrio. Il centrocampo potrebbe essere la chiave“.

Su Modric e De Bruyne in Italia:

“Quello che mi ha certamente colpito di più è la loro umiltà. Hanno passione e voglia in quel che fanno. I campioni non fanno altro che migliorare il nostro campionato e i loro compagni. Ai miei tempi c’erano Rummenigge, Platini, Maradona e Zico […] De Bruyne e Modric hanno caratteristiche innate, che non si possono allenare“.

Partita tattica?

“Non è da escludere. Una gara del genere può essere tranquillamente decisa da una palla inattiva. È solo l’inizio della stagione, dobbiamo sperare che le squadre abbiano voglia di dare spettacolo. Non mi aspetto marcature a uomo. Non è facile trovare qualcuno che dribbla e va via ad oggi […] Semplicità e lettura delle partite fanno la differenza a questi livelli. Poi certo, serve tenere il proprio fisico sempre allenato. L’allenatore ti da le indicazioni, ma sta al giocatore trovare il proprio posto in campo per poter creare qualcosa di diverso.”