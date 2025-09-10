Milan, problema muscolare per Estupiñán in nazionale

Pervis Estupiñán out per un problema muscolare con l’Ecuador: il terzino del Milan rientrerà in Italia per gli esami, condizioni da valutare.

Questa notte l’Ecuador ha giocato l’ultima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, imponendosi 1-0 contro l’Argentina e chiudendo il girone proprio dietro l’Albiceleste, al secondo posto. La notizia negativa per il Milan è l’assenza di Pervis Estupiñán: il laterale sinistro rossonero ha accusato un problema muscolare in settimana ed è quindi rimasto fuori dalla sfida di stanotte.

L’infortunio e il rientro in Italia

Domani Estupinan rientrerà in Italia, dove verrà valutato dallo staff rossonero. Al momento dall’Ecuador arrivano solo informazioni vaghe, quindi bisognerà capire l’entità reale del problema. In ogni caso non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo serio: in caso contrario la nazionale lo avrebbe rimandato subito a casa. Durante la settimana, infatti, filtrava soltanto l’indiscrezione che il giocatore fosse in dubbio per la partita con l’Argentina. Fatto sta che il giocatore adesso rischia di dover saltare la sfida di domenica contro il Bologna.