Milan, Bondo e F. Terracciano possono partire in prestito

Milan al lavoro sulle uscite: Bondo e Filippo Terracciano potrebbero partire in prestito. Trattativa in corso con la Cremonese.

La dirigenza del Milan continua a lavorare sul mercato anche sul fronte uscite. Il club avrebbe infatti avviato dei dialoghi interlocutori per discutere le possibili cessioni in prestito di due calciatori: Warren Bondo e Filippo Terracciano. Destinati ad avere poco spazio durante la prossima stagione al Milan.

Cessioni in vista: dipende anche dal mercato in entrata

Per ora si tratta solo di discussioni preliminari, ma sono attese evoluzioni nei prossimi giorni, quando il Milan farà ritorno dalla tournée. L’eventuale uscita dei due dipenderà anche da come si muoverà il mercato in entrata, con il club che sta trattando sia l’acquisto di un centrocampista e che di un terzino destro.

È probabile che almeno uno dei due verrà comunque ceduto, con la Cremonese come primissima opzione sul tavolo. Secondo Matteo Moretto, potrebbero essere intavolate delle operazioni sulla base di un classico prestito con diritto di riscatto, con la possibilità di trasformare il diritto in obbligo, a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi. Resta da capire se si apriranno dialoghi anche con altri club interessati o se la Cremonese riuscirà a chiudere in tempi brevi.