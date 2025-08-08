Milan, Musah conteso fra Napoli e Nottingham Forest: il punto
Milan, Musah conteso fra Napoli e Nottingham Forest: il punto

Giulia Benedetti
8 Agosto, 10:05
Yunus Musah
In casa Milan si attendono risposte dall'intreccio di mercato fra Napoli e Nottingham Forest. Entrambi i club sono sulle tracce di Musah

Il mercato del Milan potrebbe registrare una partenza pesante a centrocampo nei prossimi giorni. Yunus Musah, arrivato due anni fa dal Valencia per circa 20 milioni di euro, è finito al centro di un duello internazionale che potrebbe accendersi nei prossimi giorni. Il Napoli, dopo i primi sondaggi nel mese scorso, ha deciso di tornare alla carica: l’americano piace per caratteristiche e duttilità, e rappresenta una delle opzioni sul taccuino di Antonio Conte. Ma è il Nottingham Forest a essersi mosso con più decisione. Nelle ultime ore, il club inglese ha manifestato un interesse concreto, accompagnato da una possibile offerta vicina ai 30 milioni di euro, ben superiore a quella ipotizzata dal Napoli. Il Milan, di fronte a numeri di questo tipo, non chiude la porta.

Incertezza sullo statunitense

Musah, anche se piace molto ad Allegri, non è considerato incedibile e la sua partenza, in caso di offerta convincente, potrebbe servire a finanziare nuovi innesti nelle rosa. Lo statunitense non ha chiesto la cessione, ma non chiuderebbe a una nuova esperienza, soprattutto in Premier League, dove il suo profilo è particolarmente apprezzato. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi: la palla passa al Nottingham, che potrebbe affondare il colpo e bruciare la concorrenza. A Milanello, intanto, si resta in attesa, con un occhio al bilancio e l’altro alle strategie sul mercato.

