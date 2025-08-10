Milan, i motivi della cessione di Thiaw: cosa c’è dietro alla trattativa

I retroscena del trasferimento, quasi definito, del difensore Thiaw, il quale passerà dal Milan al Newcastle nelle prossime ore

Dopo giorni di voci, trattative e rilanci, il destino di Malick Thiaw sembra ormai segnato. Il difensore tedesco, arrivato in rossonero nell’estate 2022, è ad un passo dal Newcastle, pronto a garantirgli un nuovo contratto e una centralità mai del tutto trovata a Milanello. La frattura si è consumata lentamente. Il Milan aveva messo sul tavolo un rinnovo a 3 milioni di euro netti a stagione per farlo restare, una cifra importante ma lontana dalle richieste del giocatore, che ne chiedeva 4. Non solo una questione economica: Thiaw, in più di un’occasione, avrebbe confidato di non aver mai percepito piena fiducia da parte dell’ambiente, tra tifosi, stampa e talvolta anche staff tecnico nelle ultime stagioni. In campo, il centrale classe 2001 ha alternato buone prestazioni a momenti di evidente difficoltà, soprattutto in particolari sfide.

Futuro segnato

Un rendimento non continuo che ha alimentato dubbi e critiche, senza però cancellare le qualità fisiche e l’abilità che lo hanno reso appetibile in Premier League. Il Newcastle vede in Thiaw un profilo giovane ma già affermato e con esperienza internazionale. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni, con una cifra che garantirebbe al Milan una plusvalenza significativa. Per i rossoneri, sarà l’occasione di reinvestire sul mercato e cercare un difensore più adatto al progetto tecnico. Per Thiaw, invece, l’opportunità di sentirsi finalmente al centro di un progetto, in un campionato che esalta fisicità e intensità.