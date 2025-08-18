Milan, Moretto: "Occhio al nome di Vlahovic, arriverà se..."

L'esperto giornalista di calciomercato Matteo Moretto fa il punto sulla situazione Dusan Vlahovic, sempre accostato al Milan

Le dichiarazioni di Igli Tare prima della partita di ieri hanno acceso l’attenzione sul mercato del Milan. Il dirigente ha lasciato intendere con chiarezza quale sia la priorità dei rossoneri in queste ultime giornate di trattative: l’attaccante. Il club vuole completare il reparto offensivo affiancando un centravanti di peso a Gimenez, scelto come riferimento principale. I profili valutati non mancano, ma ce n’è uno che resta in cima alla lista e che divide i tifosi tra speranza e realismo: Dusan Vlahovic. Il serbo sarebbe la soluzione ideale per qualità e caratteristiche, ma il costo dell’operazione al momento rende tutto complicato. Fino all’ultimo giorno di mercato, secondo Matteo Moretto, il nome del classe 2000 resterà una pista da tenere viva.

Le dichiarazioni di Moretto

“Le parole di Tare nel pre-partita non sono passate inosservate. Le sue parole hanno confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato è focalizzato sull’attaccante. L’obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Gimenez per completare il reparto. Tare ha fatto i due nomi principali su cui sta lavorando di più: il primo è quello di Dusan Vlahovic che è il nome preferito che metterebbe d’accordo tutti, ma solo se i costi dell’operazione dovesse diventare realmente un’opportunità. Ad oggi non è così, ma occhio sempre al nome di Vlahovic per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà”.