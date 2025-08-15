Milan, Moretto: "Al Leeds interessa Okafor, vi spiego..."

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Leeds United avrebbe messo nel mirino l'attaccante del Milan Noah Okafor

Ogni giorno emergono nuovi nomi accostati ai rossoneri, ma non tutti trovano conferme negli ambienti di mercato. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione di un possibile interessamento del Leeds per Noah Okafor, con un conseguente movimento in uscita per il Milan. Tuttavia, il giornalista Matteo Moretto ha raffreddato momentaneamente la pista. Secondo le sue fonti, però, non ci sarebbero trattative concrete in corso tra le due società. Nessun contatto formale, nessun tavolo aperto: solo sondaggi, destinati per ora a rimanere tali. Okafor è ancora considerato parte del progetto tecnico e non è sul mercato a ogni costo. Le ultime voci possono infiammare le giornate agosto, ma in questo caso la realtà sembra molto più tranquilla di quanto si pensasse.

Le parole di Moretto

“Piccolo aggiornamento per Okafor. L’attaccante del Milan nelle ultime ore è stato relazionato al Leeds, però oggi non ci risultano trattative reali e concrete tra le parti. È vero che il Leeds segue Okafor, è vero anche che il Leeds in queste ultime settimane di mercato potrebbe anche considerare un’operazione a titolo definitivo. Ad oggi sono tante parole, a livello verbale le parti ne stanno discutendo, però il Leeds non ha ancora fatto una mossa reale per iscritto. Ad oggi non c’è nulla di così concreto e avanzato, ma sicuramente il Leeds guarderà in casa Milan, direzione Okafor”.