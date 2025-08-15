Botto Milan! Sky dà l'annuncio in diretta: "Sappiamo che..."

Il calciomercato del Milan si accende in vista del rush finale: ecco le ultime news in diretta dal noto esperto di Sky Luca Marchetti

A praticamente due settimane dalla chiusura ufficiale di questa sessione estiva di calciomercato, il Milan è chiamato ad accelerare per chiudere le ultime trattative in atto. Un obiettivo in particolare è ad oggi quello principale e prioritario: l’attaccante.

E il nome caldo sul taccuino di Tare è sempre quello di Rasmus Hojlund, anche se non mancano eventuali alternative di livello. A tal proposito, attenzione alle ultime news rivelate in diretta TV su Sky Sport dal noto esperto di mercato Luca Marchetti.

Milan, arriva Hojlund? Le ultime news di calciomercato in diretta Sky

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Si può dire che Hojlund sia il preferito del Milan, perché è partita una trattativa concreta. C’è stato un primo contatto diretto tra il club e l’agente del giocatore. Ora si dovrà entrare nei particolari, ma il ragazzo non ha mai chiuso la porta al Milan, anzi: ascolterà con grande attenzione e con un atteggiamento favorevole ciò che il Milan gli proporrà. Ha stima di Allegri, sa che parliamo di una grande squadra anche se non disputerà le coppe. Credo che per lui serva anche una bella iniezione di fiducia. Il punto decisivo è il prezzo del diritto di riscatto: se le indiscrezioni sui 35-40 milioni di euro verranno confermate, l’operazione diventa davvero interessante. Meglio Hojlund di Vlahovic? C’è anche un tema economico: oltre al costo del cartellino, con Vlahovic ci sarebbe da coprire anche un ingaggio molto alto.” Insomma, Hojlund è a tutti gli effetti il primissimo obiettivo di calciomercato del Milan per l’attacco: ora si entra nel vivo della trattativa. Vlahovic, il sogno proibito di Allegri, per adesso rimane invece in secondo piano.