Milan, Moretto rilancia Kean: è il preferito di Allegri per l’attacco

Matteo Moretto torna a parlare del possibile asse Kean-Milan: l’attaccante piace molto ad Allegri e potrebbe tornare d'attualità per l'estate

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto è tornato a parlare del mercato del Milan in ottica futura e in particolare ha tirato fuori nuovamente il discorso relativo a Moise Kean, definito il preferito di mister Massimiliano Allegri per rinforzare l’attacco rossonero. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Moretto su Kean-Milan

“È una notizia di cui abbiamo parlato a gennaio: il profilo che piaceva di più ad Allegri per caratteristiche era quello di Kean, che comunque non si sarebbe mosso in inverno, voleva chiudere la stagione in viola. Da qui a dire che il Milan ci possa tornare forte in estate è da capire, però resta un nome che piace molto, soprattutto ad Allegri.

Aggiungo che è molto amico di Leao. Sono dei fattori che possono avvicinare Kean. È da capire anche la possibile proposta per cui la Fiorentina tratterebbe, quindi vedremo”.