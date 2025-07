Milan, Morata fa pressing per la cessione al Como: la situazione

L'attaccante spagnolo Alvaro Morata non nasconde la sua ferma volontà nella trattativa a tre parti fra Milan, Galatasaray e Como

Non è più da tempo soltanto una suggestione di mercato. Álvaro Morata vuole davvero il Como. L’attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray fino a dicembre dal Milan, ha manifestato con decisione la volontà di cambiare maglia già in questa sessione di mercato estiva. E il club lariano, ambizioso e in continua crescita, rappresenta per lui una destinazione graditissima. Il Como, da parte sua, ha già aperto le porte e attende che le due società coinvolte trovino un accordo. Il nodo principale resta il via libera del Galatasaray, che detiene il giocatore sotto contratto fino alla fine dell’anno. I rossoneri sarebbero disposti a interrompere anticipatamente il prestito, ma serve una quadra economica che accontenti tutte le parti.

Il punto sulla trattativa

Morata ha già avuto contatti positivi con il Como e trovato un accordo monetario, e nonostante sia vincolato da accordi concreti, è pronto a forzare la mano per sbloccare l’operazione. La società lariana lo prenderebbe a titolo definitivo, puntando su di lui come volto di riferimento del progetto tecnico targato Fabregas. L’affare è vivo, ma non semplice. Le prossime ore saranno decisive per verificare se la volontà del calciatore potrà davvero far cadere ogni ostacolo. In caso di riuscita, il Milan risparmierebbe anche parte l’ingaggio e libererebbe una casella offensiva, da riempire con un nuovo innesto in vista della stagione.