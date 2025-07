Van Dijk: “Sconfitta con il Milan? Nessuno vuole mai perdere”

Il difensore inglese del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato all'indomani della sconfitta con il Milan. Le sue parole...

In esclusiva ai canali ufficiali del Liverpool ha parlato Virgil Van Dijk il quale ha detto: “Ovviamente nessuno vuole prima di tutto perdere una partita, quindi ovviamente non è positivo. Ma venire qui e vedere così tanti tifosi che tifano per noi è stato bello. Il duro lavoro che abbiamo svolto ogni giorno è stato incredibile e ovviamente è a questo che serve la preseason”.

Ancora le sue parole

“Ma ciò che ha dimostrato la partita di oggi, credo che lo abbia detto anche il manager, è che dobbiamo migliorare alcuni elementi del nostro gioco e lo faremo. Quindi, ci sono ancora molti aspetti positivi. Penso che si siano visti anche nel primo tempo, soprattutto con la palla, tanti bei momenti e abbiamo creato buone occasioni”.