Milan, Morata-Como oggi l’ufficialità

Alvaro Morata si prepara a diventare ufficialmente un giocatore del Como. L'attaccante saluta il Galatasaray con un post polemico.

Ormai ci siamo: manca solo l’annuncio ufficiale, ma possiamo dire che Morata sarà un nuovo giocatore del Como. Dopo una lunga trattativa con il Galatasaray, club in cui era in prestito dal Milan, la situazione si è finalmente sbloccata: il club turco, solo a fronte di un indennizzo, ha deciso di interrompere il prestito dell’attaccante spagnolo. Morata farà così solo formalmente ritorno al Milan, prima di passare ai lariani.

Ieri è arrivato il comunicato del Galatasaray sull’interruzione del prestito, quindi manca soltanto l’annuncio del Como per rendere ufficiale l’affare.

Un addio con polemica

La vicenda si è protratta a lungo, con Morata che spingeva per il trasferimento ma è rimasto bloccato per un mese. L’attaccante ha anche pubblicato un lungo post sui social in cui saluta e ringrazia i tifosi, ma lancia anche accuse alla dirigenza, sottolineando il mancato rispetto di alcuni impegni. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Morata in cui attacca la dirigenza del Galatasaray:

“Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati mantenuti.

Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo”.