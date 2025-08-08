Milan, è fatta per il trasferimento di Morata al Como
Edoardo Benedetti
Milano
8 Agosto, 11:41
Morata lascia il Galatasaray e approda al Como: accordo chiuso con indennizzo ai turchi e obbligo di riscatto da 10 milioni al Milan.

Dopo diverse settimane di stallo, si è finalmente sbloccato il passaggio di Alvaro Morata al Como. L’attaccante, di proprietà del Milan, era in prestito al Galatasaray fino a gennaio e, per permetterne il trasferimento a Como, bisognava prima ottenere l’interruzione anticipata del prestito. Operazione che si è rivelata tutt’altro che semplice.

Accordo Como-Galatasaray per l’indennizzo

Il club turco, infatti, chiedeva un indennizzo economico per liberare Morata, a compensazione delle spese sostenute per il prestito oneroso. A risolvere la situazione ci ha pensato il Como, accettando di versare circa 5 milioni di euro al Galatasaray. Successivamente, il Como pagherà anche circa 10 milioni al Milan per l’obbligo di riscatto, un’intesa già definita da settimane con i rossoneri.
Morata, che ha fortemente voluto la destinazione lariana, è pronto a tornare in Serie A da protagonista, dove incrocerà di nuovo anche due delle sue ex squadre: Milan e Juventus.

